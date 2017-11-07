Асад заявил, что победы сирийской армии не закончатся на Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сирийская арабская армия будет воевать до конца, и ее победы не закончатся на Дейр-эз-Зоре, заявил во вторник президент Сирии Башар Асад на встрече с советником верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбаром Велаяти, передает пресс-служба сирийского правительства.

"Победы, достигнутые над террористическими группировками, которые начались с Алеппо, но не закончатся Дейр-эз-Зором, стали решительным ударом по планам террористов и покровительствующих им государств", — передает пресс-служба слова президента. Он также подчеркнул, что война, которую ведет армия САР и ее союзники, это война не только против терроризма, но и против попыток использовать терроризм для разделения государств и их ослабления.

Пресс-служба президента передает, что во время встречи стороны отметили ставшую более враждебной по отношению к Ирану позицию многих региональных и западных стран, а также их попытки поколебать стабильность в других государствах региона.

В пятницу Генштаб ВС Сирии объявил об окончательном освобождении города Дейр-эз-Зор от боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства*".