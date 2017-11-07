Асад заявил, что победы сирийской армии не закончатся на Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сирийская арабская армия будет воевать до конца, и ее победы не закончатся на Дейр-эз-Зоре, заявил во вторник президент Сирии Башар Асад на встрече с советником верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбаром Велаяти, передает пресс-служба сирийского правительства.
Пресс-служба президента передает, что во время встречи стороны отметили ставшую более враждебной по отношению к Ирану позицию многих региональных и западных стран, а также их попытки поколебать стабильность в других государствах региона.
В пятницу Генштаб ВС Сирии объявил об окончательном освобождении города Дейр-эз-Зор от боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства*".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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