В Сирии за последние два года уничтожили около 54 тысяч боевиков

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Около 54 тысяч боевиков уничтожены в Сирии за последние два года, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на коллегии Минобороны во вторник.

"Всего освобождено свыше одной тысячи населенных пунктов, уничтожено более 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований (в том числе более 2800 выходцев из Российской Федерации и 1400 — ближнего зарубежья)", — сказал Герасимов.

Он отметил, что российские военные в Сирии столкнулись с подготовленным противником: боевые формирования террористов были хорошо оснащены вооружением и военной техникой. В их распоряжении находилось около 1,5 тысячи танков и бронированных машин, свыше 1,2 тысячи орудий и минометов, захваченных у правительственных войск Сирии и Ирака.

"Не было недостатка в запасах боеприпасов и материальных средств, которые постоянно пополнялись из-за рубежа", — сказал Герасимов.

"Их командный состав прошел подготовку в специальных лагерях под руководством западных инструкторов, при них действовали военные советники из стран Ближнего Востока, Западной Европы и Америки. В ряде случаев офицеры спецподразделений этих стран непосредственно возглавляли незаконные вооруженные формирования", — заявил начальник Генерального штаба.

Он заявил, что по уровню слаженности и подготовки формирования террористов не уступали подразделениям правительственных войск Сирии, действовали тактически грамотно и нешаблонно, особенно в городских условиях.

"По сути, каждый населенный пункт представлял собой укрепрайон с продуманной системой огня, бетонными сооружениями, развитой системой инженерных заграждений и подземных коммуникаций", — сказал Герасимов.

Он напомнил, что к началу операции террористические формирования контролировали более 70% территории Сирии и продолжали наступать на всех направлениях.

"За два года участия наших Вооруженных Сил в боевых действиях удалось не только переломить ситуацию в пользу правительственных войск, но и разгромить крупные бандформирования на важнейших направлениях, освободить ключевые города и деблокировать основные коммуникации", — заявил начальник Генштаба.

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