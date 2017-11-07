В Сирии за последние два года уничтожили около 54 тысяч боевиков

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Около 54 тысяч боевиков уничтожены в Сирии за последние два года, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на коллегии Минобороны во вторник.
Он отметил, что российские военные в Сирии столкнулись с подготовленным противником: боевые формирования террористов были хорошо оснащены вооружением и военной техникой. В их распоряжении находилось около 1,5 тысячи танков и бронированных машин, свыше 1,2 тысячи орудий и минометов, захваченных у правительственных войск Сирии и Ирака.
"Не было недостатка в запасах боеприпасов и материальных средств, которые постоянно пополнялись из-за рубежа", — сказал Герасимов.
"Их командный состав прошел подготовку в специальных лагерях под руководством западных инструкторов, при них действовали военные советники из стран Ближнего Востока, Западной Европы и Америки. В ряде случаев офицеры спецподразделений этих стран непосредственно возглавляли незаконные вооруженные формирования", — заявил начальник Генерального штаба.
"По сути, каждый населенный пункт представлял собой укрепрайон с продуманной системой огня, бетонными сооружениями, развитой системой инженерных заграждений и подземных коммуникаций", — сказал Герасимов.
Он напомнил, что к началу операции террористические формирования контролировали более 70% территории Сирии и продолжали наступать на всех направлениях.
"За два года участия наших Вооруженных Сил в боевых действиях удалось не только переломить ситуацию в пользу правительственных войск, но и разгромить крупные бандформирования на важнейших направлениях, освободить ключевые города и деблокировать основные коммуникации", — заявил начальник Генштаба.
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