Генштаб: Россия в Сирии реализовала принцип "одна цель – одна бомба"

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российские военные в ходе операции в Сирии проверили практически все современные образцы вооружений и сумели реализовать принцип "одна цель — одна бомба", заявил во вторник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По его словам, в ходе ударов испытаны крылатые ракеты морского и воздушного базирования, новейшие самолеты и вертолеты, современные авиаракеты, комплексы разведки и целеуказания, а также другие системы и вооружения.
"Широкое использование разведывательно-ударных средств на основе комплексов разведки, управления и связи позволило реализовать принцип "одна цель — одна бомба"", — констатировал генерал.
В средней зоне поражения, до 500 километров, работали бомбардировщики Су-24 и истребители Су-33, оборудованные специальной вычислительной подсистемой, которые наносили удары с точностью, сопоставимой с применением высокоточного оружия.
"В ближней зоне огневого поражения активно использовался разведывательно-ударный контур в составе комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" и бомбардировщика Су-24М", — сообщил начальник Генштаба.
Также были сформированы и прошли успешную апробацию разведывательно-ударные (огневые) контуры ракетных войск и артиллерии, армейской авиации.
По его словам, "боевая работа в Сирии доказала, что российское вооружение и техника — одни из лучших в мире".
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