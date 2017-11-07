Генштаб: Россия в Сирии реализовала принцип "одна цель – одна бомба"

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии. Архивное фото

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российские военные в ходе операции в Сирии проверили практически все современные образцы вооружений и сумели реализовать принцип "одна цель — одна бомба", заявил во вторник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В ходе операции прошли проверку в боевых условиях практически все современные отечественные образцы вооружения и военной техники", — сказал Герасимов на коллегии Минобороны.

По его словам, в ходе ударов испытаны крылатые ракеты морского и воздушного базирования, новейшие самолеты и вертолеты, современные авиаракеты, комплексы разведки и целеуказания, а также другие системы и вооружения.

"Широкое использование разведывательно-ударных средств на основе комплексов разведки, управления и связи позволило реализовать принцип "одна цель — одна бомба"", — констатировал генерал.

Он отметил, что огневое поражение противника организовывалось по зональному принципу. В дальней зоне, в радиусе 4 тысяч километров, действовали крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и воздушного базирования Х-101, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В средней зоне поражения, до 500 километров, работали бомбардировщики Су-24 и истребители Су-33, оборудованные специальной вычислительной подсистемой, которые наносили удары с точностью, сопоставимой с применением высокоточного оружия.

"В ближней зоне огневого поражения активно использовался разведывательно-ударный контур в составе комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" и бомбардировщика Су-24М", — сообщил начальник Генштаба.

Также были сформированы и прошли успешную апробацию разведывательно-ударные (огневые) контуры ракетных войск и артиллерии, армейской авиации.

"Хорошо показали себя авиационные комплексы на базе самолетов Су-34, Су-30СМ и Су-35, вертолеты Ми-28Н и Ка-52, зенитно-ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С", танки Т-90А и Т-72Б3, а также комплексы радиоэлектронной борьбы нового поколения. Высокие оценки получили современные реактивные системы залпового огня, противотанковые комплексы "Корнет" и другие образцы военной техники", — сказал Герасимов.

По его словам, "боевая работа в Сирии доказала, что российское вооружение и техника — одни из лучших в мире".

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