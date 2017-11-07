Конгресс нацдиалога Сирии готовится, его никто не откладывал, заявил Лавров

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии готовится, его проведение никто не откладывал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот конгресс сейчас готовится, никто его не откладывал, потому что дату конгресса не объявляли официально", — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Мавритании Исселку Ахмедом Изидом Бихом.

По словам Лаврова, в настоящее время РФ, Иран и Турция согласовывают повестку дня и сроки проведения конгресса национального диалога Сирии.

"Сейчас мы согласовываем конкретные вопросы повестки дня, сроки, организационные параметры проведения конгресса с нашими партнерами по астанинскому процессу, прежде всего, с Турцией и с Ираном", — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что "параллельно идут контакты со всеми сирийскими силами: и правительственными, и оппозиционными, оппозиционными как внутри страны, так и за рубежом".

"Отклик весьма и весьма позитивный, хотя, конечно, есть и те, кто категорически отказывается разговаривать с правительством, опять требует смены режима и считает себя единственными представителями сирийского народа", — заявил Лавров.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, должен пройти в Сочи 18 ноября. МИД России уже опубликовал список из 33 приглашенных организаций.

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