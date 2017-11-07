Конгресс нацдиалога Сирии готовится, его никто не откладывал, заявил Лавров

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии готовится, его проведение никто не откладывал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, в настоящее время РФ, Иран и Турция согласовывают повестку дня и сроки проведения конгресса национального диалога Сирии.
"Сейчас мы согласовываем конкретные вопросы повестки дня, сроки, организационные параметры проведения конгресса с нашими партнерами по астанинскому процессу, прежде всего, с Турцией и с Ираном", — сказал он.
Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что "параллельно идут контакты со всеми сирийскими силами: и правительственными, и оппозиционными, оппозиционными как внутри страны, так и за рубежом".
Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, должен пройти в Сочи 18 ноября. МИД России уже опубликовал список из 33 приглашенных организаций.
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