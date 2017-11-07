Россия может оставить свои базы в Сирии, сообщили в Госдуме

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предположил, что РФ планирует оставить свои базы на территории Сирии, чтобы осуществлять контроль за ситуацией в регионе и не допустить нового обострения конфликта.
"Понятно, что там может произойти осложнение обстановки в любой момент, то есть даже когда закончатся боевые действия, все равно нужно оставить базы для возможности дислокации, передислокации, возможно осуществление эвакуации в зависимости от задач", — заявил Швыткин РИА Новости.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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