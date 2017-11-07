США вывезли главарей ИГ* перед взятием Маядина, рассказали местные жители

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 7 ноя — РИА Новости. Американские вертолеты вывезли из Маядина иностранных командиров "Исламского государства"* за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города, сообщили РИА Новости несколько жителей города.

Сирийская армия начала операцию по освобождению Маядина в начале октября, город окончательно освобожден от боевиков ИГ* 14 октября.

"Американская военная авиация сначала совершила маневр в районе Ар-Рахба недалеко от Маядина рядом с фермой Хайдар. Затем (авиация) нанесла авиаудар, мы попытались спрятаться после этого и увидели несколько американских вертолетов. На земле были иностранные командиры ИГ*, которые ждали их рядом со своим штабом в садах Хайдар. Вертолеты вывезли их за пределы Маядина", — заявил агентству местный пастух Мухаммад Авад аль-Хусейн.

"Я видел их (вертолеты) в селении Умм аль-Айн. Американская авиация.. сначала шум от нее, затем мощный авиаудар по кругу в Бакрасе и в соседних деревнях. Затем прилетели вертолеты и перевезли главарей ИГ*, после этого авиаудары прекратились", — рассказал аль-Хусейн.

По словам 79-летнего мужчины, он служил в сирийской армии и может отличить американскую авиацию.

Другие жители рассказали РИА Новости, что видели, как автомобили перевезли сначала двоих иностранных главарей ИГ* из Маядина с их семьями в штаб ИГ* в Садах Хайдар в Ар-Рахбе. Затем прилетели вертолеты и отвезли их в неизвестном направлении.

Военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости в сентябре, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных им боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Представитель коалиции опроверг эти сообщения.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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