На НТВ рассказали о состоянии пострадавших в Сирии журналистов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Корреспондент и оператор телеканала НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов получили осколочные ранения в результате взрыва фугаса в сирийском Дейр-эз-Зоре, их жизни вне опасности, сообщается на сайте телеканала.

​"Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воронова, также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и "Звезда" и пятеро военнослужащих были ранены в Сирии при взрыве фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, их жизни вне опасности. Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь.

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