ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* опровергают информацию, что в районе базы Эт-Танф на юге Сирии ведется подготовка новых сил "умеренной оппозиции", как об этом заявляли российские военные.

"В настоящее время единственной группой, которую коалиция поддерживает на юге Сирии, является "Магавир Эс-Саура" (MaT). Она надежный партнер и эффективная воюющая сила в кампании против ИГ*, и мы продолжим поддерживать их усилия по борьбе с ИГ* в Сирии", — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

Ранее российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что, по заявлениям очевидцев, США развернули у сирийского Эр-Рукбана лагерь, куда съезжаются боевики, формируют из них очередную "умеренную оппозицию". Основой ее стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия" ("Восточные львы"), "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн" (Бригада шахидов "Аль-Карьятейна").

В коалиции подтвердили, что ранее поддерживали еще одну группу в Сирии – "Шухада Аль-Карьятейн" (ШК).

"Однако, ближе к концу июля 2017 года "ШК" в одностороннем порядке и без разрешения коалиции провела патрулирование за пределами согласованной зоны предотвращения конфликтов около Эт-Танф и осуществляла деятельность, не направленную на борьбу с ИГ*. Коалиция больше не поддерживает ШК", — отмечают в коалиции.

Как сообщали ранее в коалиции США, вокруг базы в Эт-Танф действует согласованная с российскими военными 55-ти километровая зона предотвращения конфликтов, в которую не должны заходить сирийские правительственные силы и их союзники. В июне по этой причине в районе Эт-Танф произошли столкновения коалиции и проправительственных сил.

* Запрещенная в России террористическая организация

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