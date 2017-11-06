МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали, как идут работы по восстановлению инфраструктуры в провинции Алеппо; по данным российских военных, в 277 школах уже началась учеба, также восстанавливаются медицинские центры и хлебопекарни.

Данные стали результатом мониторинга, который проводили офицеры Центра и члены Комитетов национального примирения зон деэскалации.

"В освобожденных районах города Алеппо восстановлены и приступили к работе 92 школы, в которых обучается 82 490 детей. В районе старый Алеппо восстановлен медицинский центр Джаб-Алькаба. Полностью восстановлены хлебопекарни "Ханано" и "Кады Аскар" общей производительностью 25 тонн в сутки. В освобожденных районах провинции Алеппо восстановлены и приступили к работе 277 школ, в которых обучается 49 606 детей", — такие данные приводит Центр.

Кроме того, были открыты временные медицинские пункты для жителей населенных пунктов Дейр-Хафер, Альхифеса, Расм-аль-Хармор, Аран провинции Алеппо. Восстановлена хлебопекарня в населенном пункте Масканах.

"В освобожденных районах города Алеппо и провинции восстановлены 200 трансформаторных станций из 2000, разрушенных во время боевых действий. Восстановлены все станции подачи воды в населенных пунктах Альхифса, Сулейман-Альхалаби, Баб-ин-Нейраб, Тмирин, Джибрин, Айн-Альдела, Альвахадат провинции Алеппо. В настоящее время в городе Алеппо при помощи девяти международных организаций продолжается восстановление еще 52 школ", — отмечается в сообщении.

Кроме того, при помощи правительства Сирии идет восстановление медицинского центра "Альмалик Адахер", расположенного в районе Ашрафия города Алеппо.

Российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь сирийцам. Так, две гуманитарные акции были проведены в провинциях Алеппо и Риф Дамаск. Общий вес гуманитарной помощи составил 3,5 тонны, медики помогли 202 жителям.

"В населенный пункт Джубб-Мади провинции Алеппо доставлена гуманитарная помощь общим весом 1800 килограмм. Жителям выдано 300 продовольственных наборов и 680 упаковок хлеба. В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными медиками оказана амбулаторная медицинская помощь 161 местному жителю, в том числе 87 детям", — отмечает Центр.

Военные также доставили 1,7 тонны гуманитарной помощи в начальную школу "Альтанция Аль-Тыжария" населенного пункта Зебедани в провинции Риф Дамаск. Дети получили 500 продовольственных наборов, медики помогли 41 ребенку.

Кроме того, российские военные медики провели гуманитарную акцию в государственной больнице "Аль Рази" в Алеппо. Они помогли 47 больным.

Центр также сообщает, что совместная работа с силовыми структурами Сирии помогла подписать соглашение о присоединении еще одного населенного пункта провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

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