Обе российские базы в Сирии могут там остаться, заявили в МИД

ВЕНА, 6 ноя — РИА Новости. Масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над запрещенной террористической организацией "Исламское государство*" будут зависеть от складывающейся обстановки, но обе базы (авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе), скорее всего, останутся, заявил РИА Новости в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.

"Как это будет — все будет зависеть от той обстановки, которая будет складываться… У нас же две базы есть там. Я думаю, что базы у нас останутся. В каком виде — я не могу сказать, я не министр обороны, за этим к нему лучше обращаться", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что если у ИГ* осталось порядка 10% от завоёванной ранее территории, то запрещенная в РФ террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра*" продолжает действовать, и с ней и далее ведется борьба. Кроме того, отдельные бандформирования в Сирии перемещаются между группировками, действуя иногда и индивидуально.

"У нас очень часто (в бой) вступают неожиданные игроки, которых на поле не было, а потом они появились, и ситуация кардинальным образом меняется", — отметил Сыромолотов, приведя в пример результаты курдских выборов, которые могут повлиять на то, какую они в дальнейшем займут сторону.

"Поэтому (что-то) гарантировать и назначать сроки сейчас просто не имеет реальных перспектив", — добавил он.

*Запрещенные в России террористические организации

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