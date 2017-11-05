В Анкаре заявили о переносе конгресса национального диалога Сирии

АНКАРА, 5 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия решила перенести конгресс национального диалога Сирии, который был запланирован в Сочи 18 ноября.

Ранее Турция выступила против участия в этом конгрессе сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).

"Они (Россия) сказали, что планируют провести конгресс народов Сирии. Мы попросили предоставить нам больше информации об этом. Они согласились. А потом до нас дошли некие заявления, против которых мы выступили. И тогда Кремль с нами связался и заявил, что конгресс будет перенесен, а PYD не будет в нем участвовать", — цитирует Калына телеканал Haberturk.

Калын добавил, что Анкара продолжает консультации с Москвой по поводу проведения этого конгресса на уровне президентов.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, должен пройти в Сочи 18 ноября. МИД России уже опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Как заявил во вторник глава ведомства Сергей Лавров, конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>