В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированную машину с химическими веществами

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 5 ноя — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили в городе Дейр-эз-Зор машину, начинённую взрывчаткой, где также находился боеприпас с химическими веществами, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

На боеприпасе была маркировка, указывающая на то, что содержащиеся в нем химические элементы можно применять только в лабораториях и противопоказано использовать в медицинских целях.

В этом же квартале военнослужащие нашли два склада с оружием и боеприпасами, где хранилось большое количество автоматов М-16 американского производства, снайперские винтовки "Штайр", "Драгунов", G3, минометные установки разного калибра, а также бронебойные снаряды и ручные гранатометы с боекомплектами в больших количествах. На другом складе сирийские военные изъяли приборы ночного видения, беспилотники, средства наблюдения, боеприпасы для танков и другие различные снаряды для крупнокалиберных пулеметов и минометов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская армия освободила город от боевиков ИГ*

Несколько винтовок были заминированы таким образом, что заряд детонировал при нажатии курка.

Другая группа сирийских военнослужащих вывела из ранее захваченных ИГ* районов шесть танков и большое количество минометных установок террористов.

"Операция по разминированию и зачистке ещё продолжается и не исключено, что будут найдены другие склады с оружием и боеприпасами, которые принадлежали ИГ"*, — рассказал РИА Новости офицер сирийской армии.

Госдепартамент 19 октября признал, что боевики, связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*, используют химическое оружие в Сирии. В конце месяца Коалиция также зафиксировала использование запрещенных веществ террористической группировкой ИГ*. При этом до этого США неоднократно обвиняли в химических атаках Дамаск. Сирийские власти, в свою очередь, подчеркивают, что никогда не применяли отравляющие вещества против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.