Жертвами взрыва в центре беженцев вблизи Дейр-эз-Зора стали 100 человек

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором стали сто человек, сообщает сирийское государственное телевидение.
Еще несколько десятков человек получили ранения. Ранее сообщалось о нескольких десятках погибших и пострадавших.
В ночь на воскресенье террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра скопления беженцев и привел в действие взрывное устройство. Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.
В пятницу сирийская армия полностью освободила город от террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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