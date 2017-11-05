Жертвами взрыва в центре беженцев вблизи Дейр-эз-Зора стали 100 человек

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором стали сто человек, сообщает сирийское государственное телевидение.

Еще несколько десятков человек получили ранения. Ранее сообщалось о нескольких десятках погибших и пострадавших.

В ночь на воскресенье террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра скопления беженцев и привел в действие взрывное устройство. Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.

В пятницу сирийская армия полностью освободила город от террористической группировки "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещена в России

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