Клинцевич ожидает рост активности российских ВКС в Сирии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что активность российских ВКС в Сирии в ближайшее время будет нарастать не только из-за необходимости "добить" террористов, но и в связи с возможной встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что встреча сейчас согласуется. Одна из возможных ее тем — сирийское урегулирование.

"Судя по всему, активность российских Воздушно-космических сил в Сирии в ближайшее время будет только нарастать. Понятно, что это, прежде всего, обусловлено чисто военными причинами – надо, что называется, ковать железо пока горячо, не дав террористам из ИГ* вновь поднять голову. Но одновременно идет и подготовка к возможной встрече президентов России и США", — написал Клинцевич в соцсети Facebook.

Сенатор считает, что встреча может серьезно повлиять на развитие событий в Сирии и ее послевоенное устройство.

"Россия должна подойти к ней, имея на руке максимальное число козырей. Понятно, что любые исторические аналогии условны, но невольно вспоминается ялтинская конференция февраля 1945 года. Более 70 лет прошло, изменилось все, кроме одного: и сейчас разговаривают только с сильным", — добавил он.

Минобороны в субботу сообщило, что самолеты Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль. Были уничтожены склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГ*.