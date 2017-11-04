Коалиция обсуждает с ООН вопрос доставки гуманитарной помощи в Эт-Танф

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство*" обсуждает с ООН вопрос доставки гуманитарной помощи беженцам в районе сирийского города Эт-Танф, препятствий для оказания такой помощи нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

В пятницу в Российском центре по примирению враждующих сторон в САР заявили, что десятки тысяч сирийских беженцев лишены возможности получения гуманитарной помощи из-за США, незаконно развернувших в Эт-Танфе в Сирии военную базу. В Управлении Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам, в свою очередь, позже заявили, что в последний раз направляли гуманитарную помощь в лагерь "Эр-Рукбан" в сирийском Эт-Танфе в июне. По словам пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке, "с этого момента (с июня) никакого распределения не было", а ситуация там очень тяжелая. Пресс-секретарь также добавил, что ООН "готова незамедлительно предоставить дополнительную гуманитарную помощь, в которой нуждаются жители этого района".

"Коалиция обеспокоена гуманитарной ситуацией вблизи гарнизона Эт-Танф и обсуждала это с ООН. Ситуация в сфере безопасности в районе гарнизона Эт-Танф подходит для доставки гуманитарной помощи, и ООН была проинформирована об этом. Кроме того, коалиция содействовала диалогу между ООН и местными силами безопасности для обеспечения доставки гражданской гуманитарной помощи", — приводятся в сообщении слова командующего коалиции генерал-лейтенанта Пола Фанка.

В коалиции отметили, что база в Эт-Танфе используется для борьбы с ИГ*. "Нет никакой угрозы причинения вреда грузам какой-либо гуманитарной помощи со стороны этого лагеря", — подчеркнули в пресс-службе.

При этом там назвали "нелепыми" российские обвинения в адрес коалиции.

"Такие обвинения контрпродуктивны по отношению к усилиям коалиции освободить сирийцев и иракцев от ИГ*, защищая мирных жителей и минимизируя страдания людей. Операция "Непоколебимая решимость" (проводимая коалицией) призывает сирийский режим и тех, кто его поддерживает, работать вместе с ООН, чтобы доставить гуманитарную помощь в лагерь беженцев в Эр-Рукбане (рядом с Эт-Танфом)", — заявили в пресс-службе.

США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. На базе в Эт-Танфе, по официальным данным, США готовят подразделения "умеренной оппозиции" для борьбы с ИГ*. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Запрещенная в России террористическая организация

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