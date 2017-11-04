В Дейр-эз-Зоре развернули отделение российского Центра по примирению

ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 ноя — РИА Новости. В сирийском городе Дейр-эз-Зоре развернуто отделение российского Центра по примирению, офицеры проводят мониторинг гуманитарной обстановки на левом берегу Евфрата, говорится в сообщении Центра в субботу.

"В городе Дейр-эз-Зор развернуто отделение Центра по примирению враждующих сторон. Офицеры центра проводят мониторинг гуманитарной обстановки в освобожденных районах провинции Дейр-Эз-Зор на левом берегу Евфрата", — отмечается в нем.

Согласно сообщению, российские военные специалисты международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование освобожденных районов Дейр-эз-Зора.

"За сутки проверено 25,5 гектара территории города и его окрестностей, 21 здание, обнаружено и уничтожено 338 взрывоопасных предметов", — добавляет Центр по примирению.

В пятницу Генштаб ВС Сирии объявил об окончательном освобождении города Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства*".

*Запрещенная в России террористическая организация

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