Российские Ту-22М3 нанесли авиаудар по террористам в провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористической группировки ИГ* в Сирии, сообщило Минобороны.

Бомбардировщики взлетели с территории России и, совершив перелет над Ираком и Ираном, нанесли групповой авиационный удар в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

"Целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГ*. Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов", — отметили в ведомстве.

Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождали экипажи истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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