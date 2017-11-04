В коалиции США ответили на обвинения России в "географическом абсурде"

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* прокомментировали заявление Минобороны России о незнании американскими военными географии.

"В целом, люди бегут на север от Дейр-эз-Зора, чтобы избежать операций, которые проводят режим (власти Сирии – ред.) и Россия. Есть сообщения, что ежедневно 200 человек бегут в лагерь беженцев в Рукбан на юге (Сирии)", — говорится в заявлении коалиции, которое поступило в РИА Новости.

Ранее командующий силами спецопераций коалиции Джеймс Джеррард заявил, что тысячи арабов бегут от правительственных сил из Дейр-эз-Зора в Меядин. При этом он сказал, что люди уходят на север — на территории, подконтрольные "Сирийским демократическим силам", — хотя Меядин находится к югу от Дейр-эз-Зора.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ заметил, что от командующего ССО коалиции "довольно странно было услышать географический абсурд". При этом он подчеркнул, что желающих бежать в сторону освобожденной "Сирийскими демократическими силами" Ракки нет, поскольку сам город уничтожен коалицией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>