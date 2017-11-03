Более 160 организаций могут принять участие в конгрессе нацдиалога Сирии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В конгрессе национального диалога Сирии, запланированном на 18 ноября в Сочи, может принять участие 161 организация, заявил РИА Новости генеральный секретарь оппозиционного Комитета национального демократического действия Махмуд Маръи.
"Число организаций, которые пригласят на конгресс нацдиалога Сирии, 161, но это не окончательная цифра", — заявил Маръи.
"На данный момент никто не получил приглашения — ни мы, ни кто-то еще", — заявил оппозиционер.
МИД РФ во вторник опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции и некоторые другие политические силы заявили об отказе от участия в конгрессе.
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