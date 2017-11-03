Более 160 организаций могут принять участие в конгрессе нацдиалога Сирии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В конгрессе национального диалога Сирии, запланированном на 18 ноября в Сочи, может принять участие 161 организация, заявил РИА Новости генеральный секретарь оппозиционного Комитета национального демократического действия Махмуд Маръи.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Согласно документу, предоставленному РИА Новости источником в оппозиции, на конгрессе планируется обсудить возможность разработки новой конституции и проведение выборов в стране.

"Число организаций, которые пригласят на конгресс нацдиалога Сирии, 161, но это не окончательная цифра", — заявил Маръи.

"На данный момент никто не получил приглашения — ни мы, ни кто-то еще", — заявил оппозиционер.

МИД РФ во вторник опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции и некоторые другие политические силы заявили об отказе от участия в конгрессе.

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