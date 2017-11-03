Дейр-эз-Зор: взят еще один рубеж в борьбе с ИГ*

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сирийская армия при поддержке союзных сил взяла еще один рубеж в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, окончательно освободив стратегически важный город Дейр-эз-Зор. Параллельно подразделения иракской армии продолжают наступление в направлении Эль-Кайма на границе с Сирией.

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что окончательный успех сирийской армии в борьбе с террористами не за горами. По их мнению, в дальнейшем стоит ожидать того, что армия Сирии пойдет на юг страны, где предстоит окончательно очистить сирийскую границу с Ираком. В то же время эксперты не исключают, что с исчезновением объединяющего фактора в лице ИГ* в Сирии начнется новый виток гражданской войны.

За два последних года войны правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ* более 80% территории Сирии.

Дейр-эз-Зор очищен от ИГ*

Сирийская армия при поддержке союзных сил окончательно освободила город Дейр-эз-Зор от боевиков террористической группировки ИГ*, заявил в пятницу генштаб ВС САР. "После череды точных операций сирийская армия при поддержке союзных сил полностью восстановила стабильность и безопасность в городе Дейр-эз-Зор", — говорится в заявлении.

Командование армии отметило важность освобождение города, назвав его стратегическим, так как Дейр-эз-Зор расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

"(Город) является главным связующим коридором между сирийской пустыней и "Джазирой" (большая часть территории от Евфрата до иракской границы), а оттуда — в дружественный Ирак. Вдобавок к этому (Дейр-эз-Зор) как сельскохозяйственная местность и как основной колодец нефти и газа является экономически важной территорией", — отмечается в документе.

В заявлении также подчеркивается, что сирийская армия продолжит вести борьбу с ИГ* и другими террористическими группировками до полного освобождения всей территории Сирии.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская армия освободила город от боевиков ИГ*

В начале сентября сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешла в наступление на восточных окраинах города. Выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, военным удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее. Правительственные силы вытеснили отряды боевиков в направлении иракской границы и создали кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов Дейр-эз-Зора. После этого сирийская армия начала зачистку городских кварталов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в середине октября заявлял, что борьба с терроризмом в Сирии "подходит к завершающему рубежу". Министр обороны России Сергей Шойгу 24 октября сообщил, что под контролем боевиков ИГ* в Сирии осталось не более 5% территории.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

Армия Ирака продолжает наступление

Параллельно подразделения иракской армии продолжают наступление в направлении Эль-Кайма на границе с Сирией.

Входящее в состав армии Ирака народное ополчение заявило в пятницу о возвращении контроля над КПП Эль-Каим на границе с Сирией после боев с ИГ*.

"Силы народного ополчения аль-Хашд аш-Шааби и силы безопасности вернули погранпереход Эль-Каим на границе с Сирией. Подразделения иракской армии продолжают наступление в направлении Эль-Каима параллельно с широкомасштабным продвижением сирийской армии в пограничных районах с тем, чтобы встретиться (у границы) и обезопасить международную трассу к западу от Эль-Каима", — сообщается в заявлении ополчения, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Позже в пятницу объединенное командование армии Ирака объявило о восстановлении контроля над еще одним КПП в данном районе — Кусайба.

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каима и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.

В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.

США формируют очередную "умеренную оппозицию"

Между тем, как сообщил ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на заявления очевидцев, США развернули у сирийского города Эт-Танфы лагерь, куда съезжаются боевики, формируют из них очередную "умеренную оппозицию". Основой ее стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия" ("Восточные львы"), "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн" (Бригада шахидов "Аль-Карьятейна").

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" полковник запаса Виктора Мураховского, конечная цель США в начинающемся процессе послевоенного урегулирования в Сирии — влиться в него, получить представительство в будущем конгрессе народов САР и влиять на обстановку в стране, но активность Вашингтона в формировании боевых отрядов "умеренной оппозиции" не приведет к усилению американского влияния.

"Понятно, что конечная цель США в начинающемся процессе уже, скажем так, послевоенного урегулирования — в этот процесс влиться, получить какое-то представительство в будущем конгрессе народов Сирии и влиять на обстановку через те структуры, которые будут созданы и будут реально управлять страной. А представительства не может быть, если оппозиция не контролирует какие-то территории", — сказал Мураховский РИА Новости.

Он отметил, что это не первая попытка США создать вооруженные формирования некой оппозиции правительству Сирии, подконтрольной им. "Я напомню, что они по меньшей мере уже профукали, грубо выражаясь, 500 миллионов долларов на создание так называемой сирийской новой армии. И сами же американские военные на слушаниях в конгрессе заявили, что когда формирования этой армии перешли границу Иордании и САР, то в итоге она разбежалась, вооружение досталось радикальным исламистским формированиям, а деньги были потрачены попусту", — пояснил эксперт.

По его мнению, сейчас американская тактика сколачивания оппозиции из боевиков получила продолжение, поскольку на территории Иордании продолжается формирование подобных вооруженных отрядов якобы оппозиции. "Но на этот раз американцы взяли под контроль определенную часть территории Сирии в районе Эт-Танфа. И эти отряды находятся под американским зонтиком непосредственно на территории Сирии", — уточнил военный аналитик.

Прогнозы экспертов

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, окончательный успех сирийской армии в борьбе с террористами не за горами, но предстоит еще много сделать, чтобы окончательно "вычистить" Сирию от всех мятежников, бандформирований и окончательно утвердиться на границах страны.

Как заявил ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин, в дальнейшем стоит ожидать того, что армия Сирии пойдет на юг страны, где расположен город Абу-Кемаль и где предстоит окончательно очистить сирийскую границу с Ираком. "Это станет гарантией того, что те силы радикальной оппозиции, которые бегут из Ирака и находят убежище в Сирии, уже не смогут это делать, как раньше", — пояснил собеседник агентства.

Он полагает, что в военном план освобождение Дейр-эз-Зора — "это укрепление доверия к правящей власти в стране, поскольку явно видно, что дни радикальной оппозиции сочтены".

По словам Зинина, дальнейшие успехи сирийской армии и ее продвижение на юг страны должны повлиять на умеренную оппозицию Сирии, которая, видя, что дело радикалов-исламистов становится безуспешным, все больше поворачивается к возможности переговоров с официальными властями в Дамаске и нахождения точек примирения.

"Это в дальнейшем должно привести к расширению зон безопасности, где достигнуто перемирие. Это послужит толчком для более успешной работы для дальнейшего продвижения астанинского процесса", — отметил Зинин.

Эксперт считает, что усиление правительственных сил в Сирии также повлияет в дальнейшем на консолидацию тех сил, которые стремятся к политическому решению сирийского кризиса и видят, что сопротивление сирийской армии и военные действия против нее становятся бесполезными. Он также отметил, что рост контроля над большим количеством территорий Сирии армией страны все больше выбивает почву из-под ног оппозиции. По словам Зинина, конгресс народов Сирии, о котором ранее заявила Россия, будет полезен для этого.

"Все больше сирийских группировок склоняется к тому, что такой конгресс (конгресс народов Сирии) будет полезен для дальнейшего развития ситуации в плане мирного урегулирования и прекращения братоубийственной войны в Сирии", — подчеркнул ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ.

Гражданская война после победы над ИГ*?

В то же время, полагают эксперты, существуют опасения, что с исчезновением объединяющего фактора в лице ИГ* в Сирии вновь начнется гражданская война. По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС, востоковеда Сергея Демиденко, пока после освобождения Дейр-эз-Зора в Сирии образовался некий статус-кво между сирийской правительственной армией и действующими в стране оппозиционными группировками.

"Сейчас исчез объединяющий фактор в виде ИГИЛ*, и остается в концентрированном виде (президент Сирии) Башар Асад и оппозиция, которая его не приемлет и весь его курс", — сказал эксперт. По его словам, оппозиционные силы, действующие в Сирии, представлены авторитетными группировками — "Ахрар-аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Джебхат ан-Нусра" (террористические группировки, запрещены в РФ). Кроме того, в Сирии есть еще курды, которые тоже "крайне мало контролируемый элемент", считает Демиденко.

"Весь этот винегрет в условиях отсутствия ИГИЛ* начнет перемешиваться… Возможно, эту ситуацию смогла бы урегулировать какая-нибудь паллиативная фигура, которая не так раздражала бы всех, как Башар Асад. Но Асад не уйдет, и дело не в его властных амбициях, просто он является олицетворением чаяний определенного числа сирийского населения, в первую очередь, этнорелигиозных меньшинств. Я вижу, что в этом будет заложен второй этап конфликта", — сказал эксперт РИА Новости.

Он отметил, что стороны, конечно, "попытаются договориться, где-нибудь полгода, а потом опять возьмутся за оружие". "Нас ждет очередной виток гражданской войны", — полагает эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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