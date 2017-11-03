Дейр-эз-Зор: взят еще один рубеж в борьбе с ИГ*

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сирийская армия при поддержке союзных сил взяла еще один рубеж в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, окончательно освободив стратегически важный город Дейр-эз-Зор. Параллельно подразделения иракской армии продолжают наступление в направлении Эль-Кайма на границе с Сирией.
За два последних года войны правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ* более 80% территории Сирии.
Дейр-эз-Зор очищен от ИГ*
Сирийская армия при поддержке союзных сил окончательно освободила город Дейр-эз-Зор от боевиков террористической группировки ИГ*, заявил в пятницу генштаб ВС САР. "После череды точных операций сирийская армия при поддержке союзных сил полностью восстановила стабильность и безопасность в городе Дейр-эз-Зор", — говорится в заявлении.
"(Город) является главным связующим коридором между сирийской пустыней и "Джазирой" (большая часть территории от Евфрата до иракской границы), а оттуда — в дружественный Ирак. Вдобавок к этому (Дейр-эз-Зор) как сельскохозяйственная местность и как основной колодец нефти и газа является экономически важной территорией", — отмечается в документе.
В заявлении также подчеркивается, что сирийская армия продолжит вести борьбу с ИГ* и другими террористическими группировками до полного освобождения всей территории Сирии.
В начале сентября сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешла в наступление на восточных окраинах города. Выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, военным удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее. Правительственные силы вытеснили отряды боевиков в направлении иракской границы и создали кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов Дейр-эз-Зора. После этого сирийская армия начала зачистку городских кварталов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в середине октября заявлял, что борьба с терроризмом в Сирии "подходит к завершающему рубежу". Министр обороны России Сергей Шойгу 24 октября сообщил, что под контролем боевиков ИГ* в Сирии осталось не более 5% территории.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.
Армия Ирака продолжает наступление
Параллельно подразделения иракской армии продолжают наступление в направлении Эль-Кайма на границе с Сирией.
"Силы народного ополчения аль-Хашд аш-Шааби и силы безопасности вернули погранпереход Эль-Каим на границе с Сирией. Подразделения иракской армии продолжают наступление в направлении Эль-Каима параллельно с широкомасштабным продвижением сирийской армии в пограничных районах с тем, чтобы встретиться (у границы) и обезопасить международную трассу к западу от Эль-Каима", — сообщается в заявлении ополчения, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каима и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.
В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.
США формируют очередную "умеренную оппозицию"
Между тем, как сообщил ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на заявления очевидцев, США развернули у сирийского города Эт-Танфы лагерь, куда съезжаются боевики, формируют из них очередную "умеренную оппозицию". Основой ее стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия" ("Восточные львы"), "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн" (Бригада шахидов "Аль-Карьятейна").
"Понятно, что конечная цель США в начинающемся процессе уже, скажем так, послевоенного урегулирования — в этот процесс влиться, получить какое-то представительство в будущем конгрессе народов Сирии и влиять на обстановку через те структуры, которые будут созданы и будут реально управлять страной. А представительства не может быть, если оппозиция не контролирует какие-то территории", — сказал Мураховский РИА Новости.
По его мнению, сейчас американская тактика сколачивания оппозиции из боевиков получила продолжение, поскольку на территории Иордании продолжается формирование подобных вооруженных отрядов якобы оппозиции. "Но на этот раз американцы взяли под контроль определенную часть территории Сирии в районе Эт-Танфа. И эти отряды находятся под американским зонтиком непосредственно на территории Сирии", — уточнил военный аналитик.
Прогнозы экспертов
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, окончательный успех сирийской армии в борьбе с террористами не за горами, но предстоит еще много сделать, чтобы окончательно "вычистить" Сирию от всех мятежников, бандформирований и окончательно утвердиться на границах страны.
Он полагает, что в военном план освобождение Дейр-эз-Зора — "это укрепление доверия к правящей власти в стране, поскольку явно видно, что дни радикальной оппозиции сочтены".
По словам Зинина, дальнейшие успехи сирийской армии и ее продвижение на юг страны должны повлиять на умеренную оппозицию Сирии, которая, видя, что дело радикалов-исламистов становится безуспешным, все больше поворачивается к возможности переговоров с официальными властями в Дамаске и нахождения точек примирения.
"Это в дальнейшем должно привести к расширению зон безопасности, где достигнуто перемирие. Это послужит толчком для более успешной работы для дальнейшего продвижения астанинского процесса", — отметил Зинин.
"Все больше сирийских группировок склоняется к тому, что такой конгресс (конгресс народов Сирии) будет полезен для дальнейшего развития ситуации в плане мирного урегулирования и прекращения братоубийственной войны в Сирии", — подчеркнул ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ.
Гражданская война после победы над ИГ*?
В то же время, полагают эксперты, существуют опасения, что с исчезновением объединяющего фактора в лице ИГ* в Сирии вновь начнется гражданская война. По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС, востоковеда Сергея Демиденко, пока после освобождения Дейр-эз-Зора в Сирии образовался некий статус-кво между сирийской правительственной армией и действующими в стране оппозиционными группировками.
"Сейчас исчез объединяющий фактор в виде ИГИЛ*, и остается в концентрированном виде (президент Сирии) Башар Асад и оппозиция, которая его не приемлет и весь его курс", — сказал эксперт. По его словам, оппозиционные силы, действующие в Сирии, представлены авторитетными группировками — "Ахрар-аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Джебхат ан-Нусра" (террористические группировки, запрещены в РФ). Кроме того, в Сирии есть еще курды, которые тоже "крайне мало контролируемый элемент", считает Демиденко.
Он отметил, что стороны, конечно, "попытаются договориться, где-нибудь полгода, а потом опять возьмутся за оружие". "Нас ждет очередной виток гражданской войны", — полагает эксперт.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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