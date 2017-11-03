Минобороны России опубликовало видео ударов "Калибрами" по ИГ* в Абу-Кемале

Запуск ракет Калибр с российских подлодок по объектам террористов в Сирии. Архивное фото

Запуск ракет Калибр с российских подлодок по объектам террористов в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минобороны России в пятницу обнародовало видео удара крылатыми ракетами "Калибр" с подлодки "Колпино" по объектам группировки "Исламское государство"* в районе сирийского города Абу-Кемаль.

На видео, показанном на телеканале " Россия 24 ", продемонстрирован запуск шести ракет из подводного положения.

Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, дальние бомбардировщики Ту-22 и подводная лодка "Колпино" нанесли массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре и боевикам ИГ* в районе Абу-Кемаля.

Пуск "Калибров" осуществлялся на дальность свыше 650 километров. В нанесении ракетно-авиационного удара по террористам также были задействованы бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы Хмеймим.

За последние три дня по террористам ИГ* на востоке Сирии было нанесено 18 ударов стратегическими бомбардировщиками Ту-22 и девять ударов "Калибрами" с находящихся в Средиземном море подлодок "Великий Новгород" и "Колпино".