Шесть ракет "Калибр" выпущены по террористам ИГ* в Абу-Кемале в Сирии

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Удар шестью крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен по террористам "Исламского государства"* в районе Абу-Кемаля в Сирии, сообщает представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По выявленным разведкой укрепрайонам террористов, складам оружия и боеприпасов, скоплениям боевиков и важным командным пунктам нанесен групповой удар шестью стратегическими бомбардировщиками Ту-22 и шестью крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в нанесении ракетно-авиационного удара по ИГ* были задействованы бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы "Хмеймим", прикрытие осуществлялось истребителями Су-30СМ, Су-35 и Миг-29 российской авиагруппы в Сирии.

"Пуск крылатых ракет "Калибр" осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 километров", — заявили в российском военном ведомстве.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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