Шесть ракет "Калибр" выпущены по террористам ИГ* в Абу-Кемале в Сирии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Удар шестью крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен по террористам "Исламского государства"* в районе Абу-Кемаля в Сирии, сообщает представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Отмечается, что в нанесении ракетно-авиационного удара по ИГ* были задействованы бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы "Хмеймим", прикрытие осуществлялось истребителями Су-30СМ, Су-35 и Миг-29 российской авиагруппы в Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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