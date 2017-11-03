Минобороны РФ: удар по ИГ* позволил развернуть наступление сирийских войск

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ракетно-авиационный удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ — ред.) позволил развернуть активные наступательные действия штурмовым отрядам сирийских войск под командованием генерала Сухела, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате массированного ракетно-авиационного удара нанесен сокрушительный урон крупной группировке боевиков "Исламского государство"* под Абу Кемалем.

"Это позволило развернуть активные наступательные действия штурмовым отрядам сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела по уничтожению террористов в последнем плацдарме ИГИЛ* на востоке Сирии", — сказал он.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.