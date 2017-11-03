Бомбардировщики ВКС России и подлодка "Колпино" нанесли удар по ИГ* в Сирии

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22 ВКС РФ и подлодка "Колпино" нанесли массированный ракетно-авиационный удар по "Исламскому государству"*в районе Абу-Кемаля в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня дальними бомбардировщиками Ту-22 и подводной лодкой "Колпино" нанесен массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре и боевикам ИГ* в районе населенного пункта Абу-Кемаль", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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