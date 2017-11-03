Освобождение Дейр-эз-Зора: успех и укрепление доверия

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полное освобождение сирийской армией города Дейр-эз-Зор является большим успехом вооруженных сил Сирии, оно укрепит доверие населения Сирии к правящим властям, а также повлияет на мнение оппозиционных сил по поводу необходимости переговоров с Дамаском о перемирии, но после победы над "Исламским государством"* возможен новый виток гражданской войны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В пятницу сирийская армия полностью освободила от террористической группировки "Исламское государство"* город Дейр-эз-Зор. Как сообщил РИА Новости сирийский военный источник, саперы приступили к разминированию улиц и зданий, террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

Успех и укрепление доверия

"Безусловно, это большой успех сирийской национальной армии и всех тех сил и стран, кто ее поддерживает. В конечном счете, удалось окончательно сломить сопротивление (ИГ* — ред), что показало возросший профессионализм сирийских солдат и офицеров, которые набираются все больше опыта, особенно в боях, связанных с городскими условиями, использованием техники, других способов ведения борьбы с боевиками", — сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.

По его словам, в военном плане в дальнейшем освобождение Дейр-эз-Зора – "это укрепление доверия к правящей власти в стране, поскольку явно видно, что дни радикальной оппозиции сочтены".

Эксперт полагает, что окончательный успех сирийской армии в борьбе с террористами не за горами, но предстоит еще много сделать, чтобы окончательно "вычистить" Сирию от всех мятежников, бандформирований и окончательно утвердиться на границах страны.

По мнению Зинина, в дальнейшем стоит ожидать того, что армия Сирии пойдет на юг страны, где расположен город Абу-Кемаль и где предстоит окончательно очистить сирийскую границу с Ираком. "Это станет гарантией того, что те силы радикальной оппозиции, которые бегут из Ирака и находят убежище в Сирии, уже не смогут это делать, как раньше", — пояснил собеседник агентства.

Влияние на оппозицию

По словам эксперта, дальнейшие успехи сирийской армии и ее продвижение на юг страны должны повлиять на умеренную оппозицию Сирии, которая, видя, что дело радикалов-исламистов становится безуспешным, все больше поворачивается к возможности переговоров с официальными властями в Дамаске и нахождения точек примирения. "Это в дальнейшем должно привести к расширению зон безопасности, где достигнуто перемирие. Это послужит толчком для более успешной работы для дальнейшего продвижения астанинского процесса", — отметил Зинин.

Эксперт считает, что усиление правительственных сил в Сирии также повлияет в дальнейшем на консолидацию тех сил, которые стремятся к политическому решению сирийского кризиса и видят, что сопротивление сирийской армии и военные действия против нее становятся бесполезными. Он также отметил, что рост контроля над большим количеством территорий Сирии армией страны все больше выбивает почву из-под ног оппозиции. По словам Зинина, конгресс народов Сирии, о котором ранее заявила Россия, будет полезен для этого.

"Все больше сирийских группировок склоняется к тому, что такой конгресс (конгресс народов Сирии – ред.) будет полезен для дальнейшего развития ситуации в плане мирного урегулирования и прекращения братоубийственной войны в Сирии", — подчеркнул ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ.

Гражданская война после ИГ*?

В тоже время есть опасения, что с исчезновением объединяющего фактора в лице ИГ* в Сирии вновь начнется гражданская война. По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС, востоковеда Сергея Демиденко, пока после освобождения Дейр-эз-Зора в Сирии образовался некий статус-кво между сирийской правительственной армией и действующими в стране оппозиционными группировками.

"Сейчас исчез объединяющий фактор в виде ИГИЛ*, и остается в концентрированном виде (президент Сирии) Башар Асад и оппозиция, которая его не приемлет и весь его курс", — сказал эксперт. По его словам, оппозиционные силы, действующие в Сирии, представлены авторитетными группировками – "Ахрар-аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Джебхат ан-Нусра"*. Кроме того, в Сирии есть еще курды, которые тоже "крайне мало контролируемый элемент", считает Демиденко.

"Весь этот винегрет в условиях отсутствия ИГИЛ* начнет перемешиваться… Возможно, эту ситуацию смогла бы урегулировать какая-нибудь паллиативная фигура, которая не так раздражала бы всех, как Башар Асад. Но Асад не уйдет, и дело не в его властных амбициях, просто он является олицетворением чаяний определенного числа сирийского населения, в первую очередь, этнорелигиозных меньшинств. Я вижу, что в этом будет заложен второй этап конфликта", — сказал эксперт РИА Новости.

Он отметил, что стороны, конечно, "попытаются договориться, где-нибудь полгода, а потом опять возьмутся за оружие".

"Нас ждет очередной виток гражданской войны", — сказал эксперт.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

*Террористическая организация, запрещена в России.

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