РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Освобождение Дейр-эз-Зора: успех и укрепление доверия

16:1203.11.2017
(обновлено: 16:13 03.11.2017)
02670
© AFP 2017 / StringerТанк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре. Архивное фотоТанк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полное освобождение сирийской армией города Дейр-эз-Зор является большим успехом вооруженных сил Сирии, оно укрепит доверие населения Сирии к правящим властям, а также повлияет на мнение оппозиционных сил по поводу необходимости переговоров с Дамаском о перемирии, но после победы над "Исламским государством"* возможен новый виток гражданской войны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Вид Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Генштаб ВС Сирии подтвердил окончательное освобождение Дейр-эз-Зора от ИГ*

В пятницу сирийская армия полностью освободила от террористической группировки "Исламское государство"* город Дейр-эз-Зор. Как сообщил РИА Новости сирийский военный источник, саперы приступили к разминированию улиц и зданий, террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

Успех и укрепление доверия

"Безусловно, это большой успех сирийской национальной армии и всех тех сил и стран, кто ее поддерживает. В конечном счете, удалось окончательно сломить сопротивление (ИГ* — ред), что показало возросший профессионализм сирийских солдат и офицеров, которые набираются все больше опыта, особенно в боях, связанных с городскими условиями, использованием техники, других способов ведения борьбы с боевиками", — сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.

Дети из семей беженцев близ зоны боевых действий. Архивное фото
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Военное преступление: Минобороны рассказало о незаконной базе США в Сирии
По его словам, в военном плане в дальнейшем освобождение Дейр-эз-Зора – "это укрепление доверия к правящей власти в стране, поскольку явно видно, что дни радикальной оппозиции сочтены".

Эксперт полагает, что окончательный успех сирийской армии в борьбе с террористами не за горами, но предстоит еще много сделать, чтобы окончательно "вычистить" Сирию от всех мятежников, бандформирований и окончательно утвердиться на границах страны.

По мнению Зинина, в дальнейшем стоит ожидать того, что армия Сирии пойдет на юг страны, где расположен город Абу-Кемаль и где предстоит окончательно очистить сирийскую границу с Ираком. "Это станет гарантией того, что те силы радикальной оппозиции, которые бегут из Ирака и находят убежище в Сирии, уже не смогут это делать, как раньше", — пояснил собеседник агентства.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Влияние на оппозицию

Военнослужащие во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Эксперт: взятие Дейр-эз-Зора – важный шаг к полному освобождению Сирии
По словам эксперта, дальнейшие успехи сирийской армии и ее продвижение на юг страны должны повлиять на умеренную оппозицию Сирии, которая, видя, что дело радикалов-исламистов становится безуспешным, все больше поворачивается к возможности переговоров с официальными властями в Дамаске и нахождения точек примирения. "Это в дальнейшем должно привести к расширению зон безопасности, где достигнуто перемирие. Это послужит толчком для более успешной работы для дальнейшего продвижения астанинского процесса", — отметил Зинин.

Эксперт считает, что усиление правительственных сил в Сирии также повлияет в дальнейшем на консолидацию тех сил, которые стремятся к политическому решению сирийского кризиса и видят, что сопротивление сирийской армии и военные действия против нее становятся бесполезными. Он также отметил, что рост контроля над большим количеством территорий Сирии армией страны все больше выбивает почву из-под ног оппозиции. По словам Зинина, конгресс народов Сирии, о котором ранее заявила Россия, будет полезен для этого.

"Все больше сирийских группировок склоняется к тому, что такой конгресс (конгресс народов Сирии – ред.) будет полезен для дальнейшего развития ситуации в плане мирного урегулирования и прекращения братоубийственной войны в Сирии", — подчеркнул ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ.

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

Гражданская война после ИГ*?

В тоже время есть опасения, что с исчезновением объединяющего фактора в лице ИГ* в Сирии вновь начнется гражданская война. По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС, востоковеда Сергея Демиденко, пока после освобождения Дейр-эз-Зора в Сирии образовался некий статус-кво между сирийской правительственной армией и действующими в стране оппозиционными группировками.

"Сейчас исчез объединяющий фактор в виде ИГИЛ*, и остается в концентрированном виде (президент Сирии) Башар Асад и оппозиция, которая его не приемлет и весь его курс", — сказал эксперт. По его словам, оппозиционные силы, действующие в Сирии, представлены авторитетными группировками – "Ахрар-аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", "Джебхат ан-Нусра"*. Кроме того, в Сирии есть еще курды, которые тоже "крайне мало контролируемый элемент", считает Демиденко.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

"Весь этот винегрет в условиях отсутствия ИГИЛ* начнет перемешиваться… Возможно, эту ситуацию смогла бы урегулировать какая-нибудь паллиативная фигура, которая не так раздражала бы всех, как Башар Асад. Но Асад не уйдет, и дело не в его властных амбициях, просто он является олицетворением чаяний определенного числа сирийского населения, в первую очередь, этнорелигиозных меньшинств. Я вижу, что в этом будет заложен второй этап конфликта", — сказал эксперт РИА Новости.

Сирийские самолеты на территории авиабазы Шайрат в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Россия предложила отправить экспертов ООН на базу Шайрат в Сирии
Он отметил, что стороны, конечно, "попытаются договориться, где-нибудь полгода, а потом опять возьмутся за оружие".

"Нас ждет очередной виток гражданской войны", — сказал эксперт.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

*Террористическая организация, запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена