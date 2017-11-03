На конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи создадут конституционную комиссию

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Конгрессе национального диалога Сирии будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы.
В нем уточняется, что цель конгресса – способствовать запуску инклюзивного политического процесса в Сирии, поддержать примирение и начало политических реформ на основе нынешнего законодательства страны.
В документе также говорится, что на конгресс приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также представители ООН, Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения в качестве наблюдателей.
МИД РФ опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции и некоторые другие политические силы заявили об отказе от участия в конгрессе.
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