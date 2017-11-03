На конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи создадут конституционную комиссию

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На Конгрессе национального диалога Сирии будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы.

"Рабочие процедуры конгресса: принятие итоговых документов; одобрение кандидатур в конституционную комиссию и Высший совет конгресса", — говорится в документе, который предоставил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

В нем уточняется, что цель конгресса – способствовать запуску инклюзивного политического процесса в Сирии, поддержать примирение и начало политических реформ на основе нынешнего законодательства страны.

В документе также говорится, что на конгресс приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также представители ООН, Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения в качестве наблюдателей.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

МИД РФ опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции и некоторые другие политические силы заявили об отказе от участия в конгрессе.

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