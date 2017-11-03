Генштаб ВС Сирии подтвердил окончательное освобождение Дейр-эз-Зор от ИГ*

БЕЙРУТ, 3 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия при поддержке союзных сил окончательно освободила город Дейр-эз-Зор от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил генштаб ВС САР.

"После череды точных операций сирийская армия при поддержке союзных сил полностью восстановила стабильность и безопасность в городе Дейр-эз-Зор", — говорится в заявлении.

Командование армии отметило важность освобождение города, назвав его стратегическим, так как Дейр-эз-Зор расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

"(Город) является главным связующим коридором между сирийской пустыней и "Джазирой" (большая часть территории от Евфрата до иракской границы — ред.), а оттуда — в дружественный Ирак. Вдобавок к этому (Дейр-эз-Зор) как сельскохозяйственная местность и как основной колодец нефти и газа является экономически важной территорией", — отмечается в документе.