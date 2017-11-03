МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, что американцы незаконно развернули в Эт-Танфе свою военную базу. Уточняется, что в этом районе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.
Также российские военные со ссылкой на очевидцев рассказали, что американские советники недавно развернули рядом с Эр-Рукбаном новый лагерь, в который съезжаются боевики из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни.
Подчеркивается, что из них формируют очередную "умеренную оппозицию" — "Национальную сирийскую армию", ядром которой стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия" ("Восточные львы"), "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн" ("Бригада шахидов "Аль-Карьятейна").
Как отметили в Центре по примирению, что советники армии США торгуются с полевыми командирами боевиков, определяя стоимость найма. Из-за торга разница в доходах наемников разных банд даже одной группировки может отличаться многократно.
Возможно, на этой почве в воскресенье произошли столкновения между боевиками группировок "Бригада шахидов "Аль-Карьятейна" и "Восточные львы". Жертвами конфликта стали 13 беженцев, еще более 20, среди них дети, получили огнестрельные ранения. Американская сторона не оказала им никакой медпомощи.
"Фактически все пострадавшие обречены на гибель", — добавили российские специалисты.
В Центре заявили, что Вашингтон грубо нарушает гуманитарное право, его действия можно расценить как военное преступление.
Обращение в ООН
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил вынести на рассмотрение в рамках переговоров в Астане и на площадку Совета Безопасности ООН вопрос о гуманитарной ситуации в Эт-Танфе.
По его словам, ситуация в Эт-Танфе доказала, что США не нужна стабилизация обстановки в Сирии.
"Произошедшие переговоры в Астане по зонам деэскалации, по политическому урегулированию, наоборот, предполагают взаимодействие всех сторон с целью нормализации ситуации", — напомнил парламентарий.
Швыткин подчеркнул, что США не выполняют договоренности, достигнутые на переговорах в Астане, на которые их пригласили как наблюдателя.
Попытки "расчленить Сирию"
Как считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, США активизировали поддержку боевиков после сообщений о возможном сокращении группировки российских военных в Сирии к концу этого года.
"Поэтому торопиться с сокращением нашей группировки там, с уходом из Сирии нам нельзя", — заявил сенатор.
Он также отметил, что Россия внесет на рассмотрение Совбеза ООН вопрос о гуманитарной ситуации в районе Эт-Танфа.
"Мы не можем этого не сделать", — сказал Клинцевич.
По его словам, причиной "крайне бедственного положения", в котором оказались беженцы, стали "дальнейшие планы США по расчленению Сирии".
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