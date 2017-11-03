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Война в Сирии
Война в Сирии

Военное преступление: Минобороны рассказало о незаконной базе США в Сирии

11:4503.11.2017
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© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"Дети из семей беженцев близ зоны боевых действий. Архивное фотоДети из семей беженцев близ зоны боевых действий. Архивное фото
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, что американцы незаконно развернули в Эт-Танфе свою военную базу. Уточняется, что в этом районе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сообщается, что американские военные "под угрозой уничтожения" запретили приближаться к базе ближе, чем на 55 километров. Из-за этого для десятка тысяч сирийцев был закрыт доступ к расположенному неподалеку палаточному лагерю "Эр-Рукбан". Они не могут получить гуманитарную и медицинскую помощь.

Также российские военные со ссылкой на очевидцев рассказали, что американские советники недавно развернули рядом с Эр-Рукбаном новый лагерь, в который съезжаются боевики из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни.

Подчеркивается, что из них формируют очередную "умеренную оппозицию" — "Национальную сирийскую армию", ядром которой стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия" ("Восточные львы"), "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн" ("Бригада шахидов "Аль-Карьятейна").

Как отметили в Центре по примирению, что советники армии США торгуются с полевыми командирами боевиков, определяя стоимость найма. Из-за торга разница в доходах наемников разных банд даже одной группировки может отличаться многократно.

Возможно, на этой почве в воскресенье произошли столкновения между боевиками группировок "Бригада шахидов "Аль-Карьятейна" и "Восточные львы". Жертвами конфликта стали 13 беженцев, еще более 20, среди них дети, получили огнестрельные ранения. Американская сторона не оказала им никакой медпомощи.

"Фактически все пострадавшие обречены на гибель", — добавили российские специалисты.

В Центре заявили, что Вашингтон грубо нарушает гуманитарное право, его действия можно расценить как военное преступление.

Обращение в ООН

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил вынести на рассмотрение в рамках переговоров в Астане и на площадку Совета Безопасности ООН вопрос о гуманитарной ситуации в Эт-Танфе.

Жители Дейр-эз-Зоре на одной из улиц города. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Я думаю, что мы в рамках в целом ООН найдем достаточно много сторонников в этом вопросе", — сказал он РИА Новости.

По его словам, ситуация в Эт-Танфе доказала, что США не нужна стабилизация обстановки в Сирии.

"Произошедшие переговоры в Астане по зонам деэскалации, по политическому урегулированию, наоборот, предполагают взаимодействие всех сторон с целью нормализации ситуации", — напомнил парламентарий.

Швыткин подчеркнул, что США не выполняют договоренности, достигнутые на переговорах в Астане, на которые их пригласили как наблюдателя.

Попытки "расчленить Сирию"

Как считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, США активизировали поддержку боевиков после сообщений о возможном сокращении группировки российских военных в Сирии к концу этого года.

Жители населенного пункта Каукаб в Сирии во время раздачи российской гуманитарной помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По его словам, попытки США "расчленить Сирию" продолжаются.

"Поэтому торопиться с сокращением нашей группировки там, с уходом из Сирии нам нельзя", — заявил сенатор.

Он также отметил, что Россия внесет на рассмотрение Совбеза ООН вопрос о гуманитарной ситуации в районе Эт-Танфа.

"Мы не можем этого не сделать", — сказал Клинцевич.

По его словам, причиной "крайне бедственного положения", в котором оказались беженцы, стали "дальнейшие планы США по расчленению Сирии".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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