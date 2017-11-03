Террорист-смертник подорвал себя в сирийском городе Хадер

БЕЙРУТ, 3 ноя — РИА Новости. Террорист-смертник подорвал себя в городе Хадер в сирийской провинции Кунейтра, сообщает национальное агентство САНА.

Шесть человек погибли и более двадцати получили ранения.

По данным агентства, теракт произошел на въезде в город, расположенный близ Голанских высот.

Как сообщают СМИ, боевики возобновили обстрелы и атаки на позиции сирийской армии со стороны Голанских высот. По некоторым данным, террористы планируют прорваться к стратегически важной высоте Джабаль Аш-Шейх.

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