Сирийская армия освободила Дейр-эз-Зор

Танк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре

Танк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре

БЕЙРУТ, 3 ноя — РИА Новости. Сирийская армия и союзные силы восстановили полный контроль над Дейр-эз-Зором, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

Сегодня правительственные силы уничтожили последний оплот ИГ* в городе.

Накануне бои шли в районах Аль-Рашидия, Аль-Арди и в кварталах Аль-Бажн, Абу-Адед, где боевики еще оказывали сопротивление.

В начале сентября сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешла в наступление на восточных окраинах города. Выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, им удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее. Правительственные силы вытеснили отряды боевиков в направлении иракской границы и создали кольцо вокруг захваченных "Исламским государством"* жилых кварталов Дейр-эз-Зора. После этого сирийская армия начала зачистку городских кварталов.

Как отмечал российский МИД, операция в Сирии подходит к завершающему рубежу.

*Террористическая организация, запрещена в России

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