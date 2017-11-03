"Русскому другу - бесплатно": кофе задаром в сирийской Латакии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 3 ноя — РИА Новости, Артем Пучков. Несмотря на то, что Сирия уже седьмой год охвачена войной, город Латакия на берегу Средиземного моря выглядит островком тишины в неспокойном регионе.

Тут не свистят пули, не взрываются снаряды, а люди не убегают из своих домов ради спасения. На улицах этого города царит мир, но тяжелые последствия войны заметны и здесь.

Старик в кофейной лавке

На улочках Латакии среди маленьких магазинов и кафе вдоль дорог стоят множество палаток и киосков, в которых продают кофе, чай лимонад и сигареты. Горячие напитки наливают из термосов в картонные стаканчики. Если переводить в рубли, то популярный здесь кофе с кардамоном в среднем стоит примерно 12 рублей.

В одном из таких киосков в нескольких кварталах от большого торгового центра работает пожилой седой мужчина. Рядом с его киоском за пластмассовым столом сидят трое молодых людей и пьют мате. У вагончика стоят две пары костылей, на ноге у одного из ребят – конструкция со "спицами", похожая на аппарат Илизарова.

Заказываю у старика кофе, и он что-то спросил по-арабски. Этим языком не владею, поэтому сделал непонимающий вид и попытался начать разговор на английском. Но им не владеет старик.

На подмогу пришел один из ребят, сидевших за столом. На ломанном английском с сильным акцентом он объяснил, что старик спрашивал, нужен ли сахар в кофе. С помощью новоиспеченного переводчика вопрос был улажен. Кофе оказался отличный.

Старик одобрительно кивнул и спросил через "переводчика", откуда я. Узнав, что из России, и старик, и три молодых человека заулыбались и предложили сесть за их стол.

Студент и два солдата

"Переводчик" представил себя и своих товарищей: его зовут Али, старика – Ахмад, молодого человек со "спицами" на ноге – Далиль, а еще одного – Хасан. А вот воспроизвести имя Артём для сирийцев оказалось нелегкой задачей. С первого раза с ней не справился ни один.

"Очень сложно произносить. Я ни разу такого имени не слышал", — сказал Али и спросил, что делаю в Латакии. Я объяснил, что работаю журналистом, приехал в Сирию в командировку.

Затем Али рассказал о себе.

"Я студент. Изучаю физику, сейчас на третьем курсе. Когда отучусь здесь, хочу поехать в Россию, в Петербург, чтобы там поступить в магистратуру. А Далиль и Хасан — военные", — говорит он.

Тут в разговор вступает Хасан. Активно жестикулируя, он говорит на арабском. "Я солдат. Правда, сейчас не могу быть в своей части, потому что нога не позволяет", — сказал он.

Взрыв мины



Али рассказывает, что Хасан служил в горах родной провинции Латакия. Два года назад он наступил на мину.

Хасан немного задирает штанину и показывает большой шрам немного выше ступни, от вида которого становится жутко. Его ногу опоясывает уродливый бледный след, неровно сросшаяся берцовая кость будто образовала в этом месте новый сустав.

"Я шел и словно услышал какой-то щелчок, попытался быстро отпрыгнуть в сторону, и тут произошел взрыв. Он меня оглушил, зазвенело в ушах. Потом нога начала сильно болеть, и сначала я боялся на нее посмотреть. А когда все же посмотрел и увидел кровь, стало еще больнее", — вспоминает он.

Сейчас Хасан ходит с помощью костылей. Он объясняет, что наступать на ногу больно, но он рад самому факту того, что может ходить.

"Далиль воевал против ИГ* недалеко от Хамы. – говорит Али, показывая на приятеля со "спицами". – Он тоже пострадал от мины — взорвалась рядом с ним".

Али просит Далиля, чтобы тот сам рассказал, что с ним произошло, но Далиль отказывается и отводит глаза. После нескольких минут уговоров он так и не соглашается. Али шепчет на ухо, что у Далиля на войне погиб старший брат, поэтому он не любит про нее говорить.

"Но он еще вернется в строй и станет большим боссом, я уверен. Мы все будем гордиться нашим генералом", — говорит он с улыбкой и похлопывает приятеля по плечу.

Русский друг



На площадке рядом с киоском бегают дети. Али подзывает к себе одного из них и представляет его.

"Привет! Как дела?" — говорит выученную фразу на английском мальчик с игрушечным пистолетом в руке. Али объясняет, что это его племянник, ему пять с половиной лет. Немного постояв с нами, мальчик убегает к сверстникам.

Затем к нашему столу подходит компания молодых людей, они здороваются. Услышав от Али, что я из России, они приветливо улыбаются. Старик выносит из киоска еще стульев и ставит их к пластмассовому столу.

Вдруг Хасан говорит, что забыл моё имя, и просит снова назвать его. И в этот раз повторить его с первого раза у него не получается. Он спрашивает, что означает имя Артём. Объясняю, что в переводе с греческого — "целый, невредимый".

"Хорошее имя! Я бы назвал так своего сына, но слишком тяжело произносить", — засмеялся он.

Пора было уходить. На вопрос, сколько за кофе, старик Ахмад отрицательно качает головой.

"Не надо денег! Русскому другу – бесплатно", — переводит его слова Али.

После настойчивого предложения заплатить старик продолжает отказываться. "Мы благодарны русским, — объясняет Али. — Вы нам очень помогли и продолжаете помогать. Мы это очень ценим".

А купюру в 200 сирийских фунтов (примерно 24 рубля), которую я положил на стол, старик опустил обратно в мой карман. "Не надо денег, Россия и так много для нас сделала. Пусть это будет подарок для друга", — перевел слова старика Али.

*Террористическая организация, запрещенная в России.