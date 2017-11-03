Депутат призвал поднять в ООН вопрос о гуманитарной ситуации в Эт-Танфе

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вопрос о гуманитарной ситуации в сирийском Эт-Танфе, где беженцы лишены возможности получать гуманитарную помощь, нужно вынести на рассмотрение в рамках переговоров в Астане и на площадку Совета Безопасности ООН, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее в Российском центре по примирению враждующих сторон в САР сообщили, что десятки тысяч сирийских беженцев лишены возможности получить гуманитарную помощь из-за США, незаконно развернувших в Эт-Танфе военную базу. Эти действия, по оценке Центра по примирению, являются грубейшим нарушением гуманитарного права и могут быть расценены как военное преступление.

"Я думаю, что это может быть основанием для вынесения данного вопроса в дальнейшем на переговоры, которые проходят в Астане по проблематике в САР, и для обсуждения этого вопроса на площадке Совбеза ООН…. Я думаю, что мы в рамках в целом ООН найдем достаточно много сторонников в этом вопросе", — сказал РИА Новости Швыткин.

По его словам, США не заинтересованы в стабилизации обстановки в САР и недопущении гуманитарной катастрофы, и свидетельством тому стала ситуация в Эт-Танфе.

"Вчера произошедшие переговоры в Астане по зонам деэскалации, по политическому урегулированию, наоборот, предполагают взаимодействие всех сторон с целью нормализации ситуации", — напомнил парламентарий.

Швыткин подчеркнул, что США не выполняют договоренности, достигнутые на переговорах в Астане, на которые они были приглашены в качестве наблюдателя.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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