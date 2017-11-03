МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США активизировали усилия по поддержке боевиков в Сирии после сообщений о возможном сокращении группировки ВС РФ в Сирии к концу этого года, заявил РИА первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил ранее, что, по заявлениям очевидцев, США развернули у сирийского Эр-Рукбана лагерь, куда съезжаются боевики, формируют из них очередную "умеренную оппозицию". Основой ее стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия" ("Восточные львы"), "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн" (Бригада шахидов "Аль-Карьятейна").

"Эти действия США объясняются успехом России в Сирии, практически полным освобождением территории страны от боевиков, а также информацией о том, что группировка наших ВС в Сирии может быть сокращена до конца этого года", — заявил Клинцевич.

По его словам, попытки США "расчленить Сирию" продолжаются.

"Поэтому торопиться с сокращением нашей группировки там, с уходом из Сирии нам нельзя", — сказал сенатор.

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