МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США активизировали усилия по поддержке боевиков в Сирии после сообщений о возможном сокращении группировки ВС РФ в Сирии к концу этого года, заявил РИА первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Эти действия США объясняются успехом России в Сирии, практически полным освобождением территории страны от боевиков, а также информацией о том, что группировка наших ВС в Сирии может быть сокращена до конца этого года", — заявил Клинцевич.
"Поэтому торопиться с сокращением нашей группировки там, с уходом из Сирии нам нельзя", — сказал сенатор.
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