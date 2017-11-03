В Минобороны рассказали о незаконной базе США в Эт-Танфе

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Десятки тысяч сирийских беженцев не могут получить гуманитарную помощь из-за США, незаконно развернувших в Эт-Танфе военную базу, сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон в САР.

"Наиболее острой гуманитарная ситуация остается в районе Эт-Танфа. По вине США, незаконно развернувших там свою военную базу с запретом под угрозой уничтожения приближаться к ней ближе 55 километров, лишены возможности получения гуманитарной помощи десятки тысяч сирийских беженцев в расположенном рядом с базой палаточном лагере "Эр-Рукбан", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сумевшие безопасно покинуть район Эт-Танфа в поисках пропитания семьи сирийцев подтверждают информацию о тяжелейшей гуманитарной ситуации в "Эр-Рукбане".

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