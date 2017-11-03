Россия предложила отправить экспертов ООН на базу Шайрат в Сирии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия предложила направить экспертов в сирийский город Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат для проведения расследования инцидента с применением химического оружия 4 апреля. Соответствующий проект резолюции был внесен в Совет Безопасности ООН, сообщил РИА Новости диписточник в международной организации.

Документ предписывает экспертам совместного механизма ООН И ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) направить группу следователей на место инцидента в Хан-Шейхуне "для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов".

Проект резолюции также продлевает мандат работы экспертов совместного механизма ООН И ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии до мая 2018 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Похоже на саботаж

Действия представителей специального механизма расследований (СМР) ОЗХО-ООН по случаям применения химического оружия в Сирии напоминают саботаж, заявил в четверг директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

Он рассказал, что специалисты механизма долгое время отказывались посетить авиабазу "Шайрат", откуда, по версии Запада, и была совершена химическая атака. Эксперты, по словам дипломата, ссылались на то, что "это не входит в их мандат".

Тем не менее, в конце концов СМР базу все-таки посетили в октябре, "но отбирать пробы на предмет определения следов зарина специалисты СМР категорически отказались со ссылкой на то, что у них нет соответствующей инструкции", пояснил Ульянов, подчеркнув, что в составе группы экспертов были химики из ОЗХО, а необходимое оборудование находилось в Дамаске.

"Честно говоря, все это очень сильно напоминает саботаж", — сказал директор департамента на брифинге в Москве.

Поверхностный и непрофессиональный доклад

Доклад ООН-ОЗХО по применению химоружия в Сирии оказался поверхностным и непрофессиональным, заявил также Михаил Ульянов.

"Считаем, что он получился очень поверхностным, вовсе не профессиональным, а любительским", — заявил он на совместном брифинге МИД, Минобороны и Минпромторга РФ.

Ожидания Москвы, что доклад ООН и ОЗХО по химоружию в Сирии будет объективным, не оправдались, отметил дипломат. "Естественно, мы ожидали, что механизм и действующая с ним в тесной связке миссия ОЗХО по установлению фактов обеспечит и абсолютно беспристрастный и высоко профессиональный характер расследования с тем, чтобы уверенно и, главное, доказательно устанавливать виновных. Сразу скажу, что эти ожидания не оправдались", — заявил Ульянов.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в прошлый четверг представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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