Минобороны опубликовало видео авиаудара Ту-22М3 по террористам в Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам "Исламского государства"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Видео опубликовало Министерство обороны России.

В военном ведомстве рассказали, что шесть самолетов поднялись в воздух в России, пролетели над территорией Ирана и Ирака в Сирию и там атаковали пункты управления, склады боеприпасов, укрытия для боевой техники и опорные пункты террористов возле города Абу-Кемаль.

Сопровождение бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30СМ, поднявшиеся в воздух с авиабазы Хмеймим.

В результате авиаудара все намеченные цели были успешно поражены, самолеты благополучно вернулись на аэродромы, подчеркнули в Минобороны.

Наступление в Дейр-эз-Зоре

Боевой вылет Ту-22М3 стал частью операции по поддержке сирийских правительственных войск в борьбе с ИГ* на востоке страны. Этот авиаудар стал вторым за два дня: в среду российские самолеты также атаковали объекты террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

Во вторник позиции боевиков оказались под ударом крылатых ракет "Калибр", выпущенных с подлодки "Великий Новгород". Субмарина находилась в восточной части Средиземного моря. Всего было запущено три ракеты.

"Калибры" уничтожили укрепрайон, занятый террористами и их бронетехникой, пункты управления, а также большой склад вооружения и боеприпасов неподалеку от Абу-Кемаля. В министерстве обороны отметили, что за два месяца, которые подлодка "Великий Новгород" провела в составе постоянно-действующей группировки ВМФ в Средиземном море, она совершила четыре залповых пуска "Калибров". При этом позиции боевиков находились на расстоянии от 350 до 700 километров от субмарины.

Роль разведки

Успех работы российских ВКС в Сирии обеспечили военные разведчики, заявил в четверг министр обороны Сергей Шойгу, поздравляя сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ с профессиональным праздников в преддверии Дня военного разведчика.

Говоря об авиаударе, нанесенном Ту-22М3 по боевикам, он отметил, что без военной разведки, а также без технического оснащения, которое есть у нее в распоряжении, было бы невозможно с точностью определить нужные цели.

"Это лишь маленькая часть той работы, которую сегодня ведет военная разведка. И вся страна вам благодарна за это", — подчеркнул Шойгу.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.