Бондарев рассказал, как США ищут пути отступления боевиков из Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США, финансирующие боевиков в Сирии, с приближением разгрома террористов ищут для них пути отступления, наиболее предсказуемое из направлений — Афганистан, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.
Ранее Бондарев отмечал, что боевики сейчас "рассеиваются по миру", "из Сирии целая волна хлынула в Ирак, Иран и Афганистан".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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