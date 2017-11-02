Бондарев рассказал, как США ищут пути отступления боевиков из Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США, финансирующие боевиков в Сирии, с приближением разгрома террористов ищут для них пути отступления, наиболее предсказуемое из направлений — Афганистан, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

"Кроме милитарной, логистической, медицинской помощи, Штаты оказывают боевикам содействие стратегического характера. Теперь, когда разгром ИГ* на территории Сирии близок к завершению, заокеанские спонсоры ищут для своих подопечных пути отступления. И среди наиболее предсказуемых направлений — Афганистан", — говорится в статье Бондарева, опубликованной в " Российской газете " в четверг.

Ранее Бондарев отмечал, что боевики сейчас "рассеиваются по миру", "из Сирии целая волна хлынула в Ирак, Иран и Афганистан".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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