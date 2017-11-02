Коалиция сирийской оппозиции не поедет на конгресс нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) отказалась от приглашения участвовать в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 18 ноября.

Организация сделала заявление совместно с генштабом альянса вооруженной оппозиции "Сирийская свободная армия" (ССА), политическим крылом которого она является.

"НКОРС и генштаб ССА подтверждают, что приглашение на эту конференцию является обходом женевских переговоров и международной воли к политическому переходу в Сирии под эгидой ООН… Подтверждают, что не будут участвовать", — заявила Нацкоалиция.

По словам оппозиционной организации, проведение конгресса в настоящее время является "попыткой отменить все резолюции СБ ООН по этому вопросу" и нарушает "дух и содержание женевского коммюнике".

НКОРС входила в опубликованный МИД список 33 приглашенных на конгресс организаций. Организация относится к внешней сирийской оппозиции и базируется в Стамбуле.

Об отказе от участия также заявила указанная в списке группировка "Южный фронт" и делегация вооруженной оппозиции Сирии, участвующая в переговорах по военному аспекту урегулирования в Астане.

Делегация оппозиции в Астане заявила, что конгресс нацдиалога "не представляет стремления сирийского народа и не соответствует резолюциям ООН". Оппозиционеры добавили, что не будут участвовать в какой-либо конференции, "естественным результатом которой не станет отставка (президента САР) Башара Асада и его режима".

Ранее от участия в конгрессе отказалась эр-риядская группа оппозиции — Высший комитет по переговорам. Член делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах в Астане Фатех Хассун заявил, что вооруженные группировки также не планирует участвовать.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>