Коалиция сирийской оппозиции не поедет на конгресс нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) отказалась от приглашения участвовать в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 18 ноября.
"НКОРС и генштаб ССА подтверждают, что приглашение на эту конференцию является обходом женевских переговоров и международной воли к политическому переходу в Сирии под эгидой ООН… Подтверждают, что не будут участвовать", — заявила Нацкоалиция.
По словам оппозиционной организации, проведение конгресса в настоящее время является "попыткой отменить все резолюции СБ ООН по этому вопросу" и нарушает "дух и содержание женевского коммюнике".
НКОРС входила в опубликованный МИД список 33 приглашенных на конгресс организаций. Организация относится к внешней сирийской оппозиции и базируется в Стамбуле.
Об отказе от участия также заявила указанная в списке группировка "Южный фронт" и делегация вооруженной оппозиции Сирии, участвующая в переговорах по военному аспекту урегулирования в Астане.
Ранее от участия в конгрессе отказалась эр-риядская группа оппозиции — Высший комитет по переговорам. Член делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах в Астане Фатех Хассун заявил, что вооруженные группировки также не планирует участвовать.
Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.
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