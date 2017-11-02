В сирийской провинции Эль-Кунейтра открыли автомобильное сообщение

ХМЕЙМИМ (Сирия), 2 ноя — РИА Новости. Автомобильное сообщение между населенными пунктами Умм-Батна и Джаба в провинции Эль-Кунейтра открыто в Сирии, сообщил в четверг Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Также подчеркивается, что в результате работы Центра по примирению, силовых структур Сирии и лидеров вооруженной оппозиции, подписавших соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий, десять членов незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории провинции Хомс, вернулись к мирной жизни.
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