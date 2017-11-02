В сирийской провинции Эль-Кунейтра открыли автомобильное сообщение

ХМЕЙМИМ (Сирия), 2 ноя — РИА Новости. Автомобильное сообщение между населенными пунктами Умм-Батна и Джаба в провинции Эль-Кунейтра открыто в Сирии, сообщил в четверг Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Комитетом национального примирения зоны деэскалации № 4 при активном участии офицеров Центра по примирению враждующих сторон проведены переговоры с представителями администраций населенных пунктов Умм-Батна, Набъа-эс-Сахар и Гадир-эль-Бустан провинции Эль-Кунейтра, находящихся под контролем вооруженной оппозиции, по вопросам улучшения гуманитарной ситуации. В результате проделанной работы открыто автомобильное сообщение по маршруту Умм-Батна — Джаба", — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что в результате работы Центра по примирению, силовых структур Сирии и лидеров вооруженной оппозиции, подписавших соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий, десять членов незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории провинции Хомс, вернулись к мирной жизни.

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