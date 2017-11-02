В МИД Сирии назвали удар Израиля по заводу "государственным терроризмом"

БЕЙРУТ, 2 ноя – РИА Новости. МИД Сирии направил два письма в СБ ООН и генеральному секретарю организации в связи с очередным авиаударом ВВС Израиля по медеплавильному заводу в поселении Хесья в провинции Хомс, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Очередная агрессия Израиля… говорит о том, что израильским властям не достаточно государственного террора против арабского населения в оккупированной Палестине, Сирии и Ливане. Они хотят играть роль официального представителя терроризма", — цитирует агентство документы МИД.

Источники в силовых структурах Ливана и Сирии сообщили РИА Новости, что самолеты ВВС Израиля, находясь в ливанском воздушном пространстве, атаковали объекты на территории провинции Хомс, а сирийские ПВО открыли ответный огонь.

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