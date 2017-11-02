Минобороны опубликовало видео удара ВКС по ИГ* в Дейр-эз-Зоре

Авиаудары бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль. 2 ноября 2017

Авиаудары бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль. 2 ноября 2017

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минобороны России в четверг опубликовало видео удара стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам запрещенной группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Видео опубликовано на странице военного ведомства в "ВКонтакте" и длится 1 минуту 17 секунд.

Как сообщали в Минобороны, сегодня шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам "Исламского государства*" в районе города Абу-Кемаль. Уничтожены склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов.

Бомбардировщики взлетели с территории России и совершили перелет над Ираном и Ираком. Над Сирией бомбардировщики прикрывали истребителями Су-30СМ с базы Хмеймим.

После успешного выполнения боевой задачи самолеты вернулись на аэродромы базирования.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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