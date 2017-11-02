В США заявили о потере 96% территории боевиками ИГ* в Сирии и Ираке

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* потеряла 96% территории, которую когда-то контролировала в Ираке и Сирии, сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.
Спецпредставитель Трампа отметил, что боевикам не удалось "вновь захватить и метра этой территории". Он также сообщил, что боевики ИГ скоро потеряют "весь свой так называемый халифат", в то время как еще десять месяцев назад они планировали крупное наступление из сирийской Ракки.
Кроме того, премьер Ирака Хайдер аль-Абади в конце октября объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.
*Террористическая организация, запрещена в России
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