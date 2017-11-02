Российские Ту-22М3 нанесли удары по пунктам управления ИГ* в Сирии

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету для выполнения операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету для выполнения операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ.

"Второго ноября, осуществляя поддержку сирийским правительственным войскам в разгроме боевиков ИГИЛ на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* в районе города Абу-Кемаль", — говорится в сообщении.

Отмечается, что целями поражения стали склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов.

"Дальние бомбардировщики взлетели с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось самолетами Су-30СМ с аэродрома Хмеймим", — добавили в Минобороны.

Подчеркивается, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, после успешного выполнения боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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