Российские Ту-22М3 нанесли удары по пунктам управления ИГ* в Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что целями поражения стали склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов.
"Дальние бомбардировщики взлетели с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось самолетами Су-30СМ с аэродрома Хмеймим", — добавили в Минобороны.
Подчеркивается, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, после успешного выполнения боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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