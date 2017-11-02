Россия представит в ООН резолюцию о продлении расследования химатак в Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская сторона в четверг представит в СБ ООН проект резолюции о продлении мандата совместного механизма по расследованию (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Сегодня, с поправкой на разницу во времени в Нью-Йорке, мы представим, скорее всего, российский проект резолюции о продлении мандата СМР", — сказал Ульянов.

По его словам, это будет серьезный проект, "который основан на тщательном анализе накопленного за два года опыта". "Он будет направлен на устранение выявленных недостатков, проект будет направлен на усиление совместного механизма расследований, там будет даже пункт с поручением генеральному секретарю ООН во взаимодействии с генеральным директором технического секретариата ОЗХО в течение 20, по-моему, дней представить рекомендации о конкретных шагах по усилению СМР в свете новой резолюции", — подчеркнул дипломат.

"Там же будет содержаться обязательство Совбеза в течение пяти дней отреагировать на эти рекомендации", — подчеркнул он.