МИД: ожидания, что доклад ООН-ОЗХО будет объективным, не оправдались

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ожидания Москвы, что доклад ООН и ОЗХО по химоружию в Сирии будет объективным, не оправдались, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Естественно, мы ожидали, что механизм и действующая с ним в тесной связке миссия ОЗХО по установлению фактов обеспечит и абсолютно беспристрастный и высоко профессиональный характер расследования с тем, чтобы уверенно и, главное, доказательно устанавливать виновных. Сразу скажу, что эти ожидания не оправдались", — заявил он на совместном брифинге МИД, Минобороны и Минпромторга РФ.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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