У России есть вопросы к работе миссии ОЗХО-ООН в Сирии, заявил Косачев

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. У России есть ряд вопросов к работе Совместного механизма расследований (СМР) Организации по запрещению химоружия (ОЗХО-ООН), доклад организации по Сирии был основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"То, как американская сторона интерпретирует использованное 24 октября Россией вето в Совбезе ООН по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР), более чем наглядно характеризует состояние умов в Вашингтоне и избранную ими тактику", — написал сенатор в Facebook.
По его словам, США окончательно перевели дипломатию "в режим надрыва и пафоса", который ближе к северокорейскому телевидению, чем к поведению зрелых демократий. "Россия, мол, демонстрирует "бездушное неуважение к страданиям и гибели людей от химического оружия и неуважение международных норм", а также, де "одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей", и вообще "в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие", — привел пример политик.
По его мнению, этот формат намного удобнее, чем откровенный разговор о том, как именно работал механизм СМР и как его улучшить, а не отменить.
"А к нему есть целый ряд вопросов, о чем мы говорили еще летом, когда ОЗХО распространила окончательный доклад спецмиссии этой международной структуры по инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля", — напомнил парламентарий.
"Тогда уже было видно, что текст основан на сомнительных данных, полученных от заинтересованных сторон (оппозиции) и не менее заинтересованных НПО типа "Белых касок", причем не на месте произошедшей трагедии, а в "соседней стране", — подчеркнул Косачев.
Сейчас же Россия выступила не против продления мандата СМР, а против резолюции, которая бы опережала представление доклада о деятельности Механизма за минувший год. И время до истечения мандата миссии еще есть, пояснил парламентарий.
"Но США явно выгодно нагнетать страсти вокруг ситуации с СМР и в очередной раз представить Россию чуть ли не соучастником применения химоружия. Ведь если вы убедите человечество, что в лице России оно имеет дело с бесчеловечным государством, равнодушным к страданиям невинных людей от страшного и запрещенного оружия, к ней же допустимы любые меры, не так ли?", — заключил глава комитета СФ.
Как указали в МИД РФ, Россия проголосовала против американского проекта резолюции по причинам, которые неоднократно излагались как публично, так и в рабочих контактах с другими членами СБ ООН, назвав основной из них невозможность "бездумно принимать такие важные решения, даже не оценив состояние дел с выполнением СМР его задач", без чего "невозможно, в частности, определиться в отношении целесообразности продления мандата Механизма в неизменном виде или необходимости его обновления и корректировки".
Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в прошлый четверг представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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