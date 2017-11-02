Рябков: нужно освободить механизм ОЗХО-ООН по Сирии от политизированности

СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. РФ считает необходимым принять срочные меры, чтобы освободить совместный механизм расследования ОЗХО-ООН по Сирии от "диктата США", заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.

"Американские коллеги, прекрасно зная, что Россия предложила вначале проанализировать доклад, а потом обращаться к теме продления мандата механизма расследования вновь действует по своему излюбленному алгоритму, когда произносятся далеко идущие, наверное, как им кажется, зубодробительные фразы. Но по большому счёту, они вскрывают полнейшее пренебрежение американской стороной элементарных норм работы в столь чувствительной сфере, это совершенно неприемлемо", — сказал Рябков журналистам.

"И только укрепляет нас в убежденности, что нужно предпринимать экстренные и радикальные меры по освобождению СМР (совместный механизм расследования — ред.), да и в целом работы на этом направлении от этих пут американской позиции, от диктата, который применяют США в столь значимой сфере, столь трагичной и в высшей степени политически наэлектризованной", — добавил замминистра.