ВКП оппозиции отказался от участия в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции заявил об отказе от участия в Конгрессе национального диалога Сирии, проведение которого запланировано на 18 ноября в Сочи.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил ранее, что в Москве надеются на участие представителей ВКП и "Сирийской свободной армии" в Конгрессе нацдиалога.

"ВКП настаивает на отказе от обсуждения будущего Сирии вне рамок ООН… Комитет подчеркивает, что не будет участвовать в каких-либо мероприятиях вне эгиды ООН", — указано в пресс-релизе ВКП, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Комитет призвал ООН создать новые органы "для активизации посредничества организации". Согласно пресс-релизу, ВКП считает приглашение на конгресс "уходом с женевского трека урегулирования".

Конгресс нацдиалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил во вторник, что Россия продолжит соответствующую работу с представителями сирийской вооруженной оппозиции, но если они не согласны с тем, что Сирия должна оставаться единым, суверенным, демократическим и светским государством, то их присутствие на конгрессе будет нежелательным.

Представители вооруженной оппозиции Сирии заявили ранее, что не намерены участвовать в этом мероприятии. Другие представители оппозиции заявляют, что на конгресс приглашены 1,5 тысячи представителей различных сирийских общин.