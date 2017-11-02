СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Прежде чем выдвигать обвинения в адрес России в подрыве работы механизма ОЗХО-ООН по Сирии, следует сначала разобраться в том, что произошло, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков
"Я не хотел бы идти по пути эмоционального ответа, хотя он напрашивается. Если говорить по содержанию, то вообще-то в приличном обществе принято прежде чем выдвигать какие-то обвинения, постараться хотя бы разобраться в том, что произошло", — сказал Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения Белого дома.
РФ в начале прошлой недели заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался. Мандат работы экспертов СМР истекает 17 ноября.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что РФ стояла "у истоков создания СМР, рассчитывали, что его деятельность сможет пролить свет на совершаемые в Сирии химические преступления", а российская позиция состоит в том, что ответственные за применение химического оружия в Сирии должны быть установлены и понести заслуженное наказание.
Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в прошлый четверг представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>