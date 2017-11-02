КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. В Москве считают, что говорить о создании пятой зоны деэскалации в Сирии пока рано, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Работа ведётся и в Астане, и в контактах с американскими партнёрами. Так что пока ещё говорить рано об этом", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, известно ли РФ о планах США создать пятую зону деэскалации в Сирии и где она будет располагаться.

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